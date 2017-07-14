Трое рабочих погибли в результате аварии на мариупольском метпредприятии

В результате аварии на металлургическом предприятии в г.Мариуполь Донецкой области трое рабочих погибли, еще один пострадал.

Как сообщает в пятницу управление Национальной полиции в Донецкой области на странице в Фейсбук, около 11:00 в Кальмиусское отделение полиции Мариуполя поступило сообщение о том, что на территории предприятия произошел обвал перекрытия.

На место направлена следственно-оперативная группа Кальмиусского отделения полиции.

"По состоянию на 12:20 известно, что 3 рабочих (из них 2 мужчин и женщина) погибли, еще один пострадал", - сказано в сообщении

Количество пострадавших и обстоятельства выясняются.

В свою очередь как сообщил народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в соцсети Фейсбук, авария произошла на Металлургическом комбинате им.Ильича.

"Сегодня в Мариуполе на комбинате им.Ильича во время проведения ремонтных работ кровли листопрокатного цеха произошло обрушение железобетонного перекрытия. К сожалению, погибли трое рабочих, еще трое травмированы", - написал он.