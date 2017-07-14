Производство по Дейдею зашло в тупик

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий сообщил, что уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения народного депутата Евгения Дейдея зашло в тупик, по нардепу Олесю Довгому начали проводить следственные действия, а по парламентариям Максиму Полякову и Бориславу Розенблату собираются доказательства для составления обвинительного акта.

"Народный депутат Дейдей (фракция "Народный фронт" - ИФ). Производство о возможном незаконном обогащении указанного лица фактически зашло в тупик, поскольку мы не можем проводить следственные действия с самим депутатом. В то же время, продолжаются дополнительные следственные действия со всеми фигурантами производства, кроме, собственно, народного депутата", - написал Н.Холодницкий на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По народному депутату О.Довгому (группа "Воля народа") совместные группы Специализированной САП, НАБУ и Генпрокуратуры начали проводить необходимые следственные действия сразу после получения согласия Верховной Рады.

"При наличии достаточных доказательств будет объявлено подозрение и составлен обвинительный акт. Далее будет судебный процесс, где народный депутат сможет защищать себя, как и все граждане Украины", - рассказал Н.Холодницкий.

Также, по его словам, народным депутатам Максиму Полякову (фракция "Народный фронт") и Бориславу Розенблату (внефракционный, исключенный из фракции "Блок Петра Порошенко") в четверг объявлены подозрения "за коррупционные деяния". "Сегодня они уже вызваны на допрос в НАБУ. После того, как следствие соберет все доказательства - будет составлен обвинительный акт, и он будет направлен в суд для рассмотрения по существу", - отметил руководитель САП.

Он подчеркнул, что прокуроры САП и детективы НАБУ ориентированы на "быстрое и качественное завершение досудебного следствия".

"Сейчас риски препятствия досудебному следствию, а также сокрытия от правосудия указанных народных депутатов остаются, но мы не можем ходатайствовать об их задержании и аресте, ведь парламент не дал согласия на это", - отметил Н.Холодницкий.

Как сообщалось, 11 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова и Б.Розенблата, но проголосовала против их задержания и ареста.

Также 11 июля Рада дала согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата О.Довгого.

Однако парламент не удовлетворил представление генерального прокурора Украины Юрия Луценко о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Е.Дейдея.