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13:45 14.07.2017

Минюст должен предоставить доступ к информации о рождении и смерти граждан Минфину и ПФ

Кабинет министров Украины поручил Министерству юстиции предоставить доступ к информации о рождении и смерти граждан Министерству финансов и Пенсионному фонду Украины.

Согласно распоряжению №476 от 12 июля, правительство поручило Минюсту обеспечить передачу информации в электронном виде из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о рождении физического лица и его смерти Минфину для исполнения полномочий по осуществлению контроля за соблюдением бюджетного законодательства в части проведения мониторинга достоверности информации, представленной физическими лицами для начисления социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, заработной платы, других выплат, осуществляемых за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда, фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Пенсионному фонду также предоставляется доступ к информации о смерти физического лица для внесения ее в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Минюсту совместно с Минфином, Пенсионным фондом поручено определить порядок передачи информации.

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