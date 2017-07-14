Двое украинских военных ранены за сутки в зоне АТО

В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие стуки, 13 июля, двое украинских военных получили ранения, погибших нет, сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий, к счастью, погибших в рядах Вооруженных сил Украины нет. Двое украинских военнослужащих получили ранения", - рассказал А.Лысенко на брифинге в пятницу в Киеве.

Он проинформировал, что противник применял тяжелое вооружение по всем направлениям. Наибольшее количество случаев нарушения режима тишины зафиксировано на мариупольском направлении - всего 17. Боевики применяли минометы в районе Широкино, Водяного, Марьинки.

На донецком направлении самой горячей точкой была Авдеевка, где противник обстреливал позиции сил АТО из гранатометов и пулеметов.

На луганской направлении, по словам А.Лысенко, фиксировались ночные обстрелы Крымского.