Силовики проводят обыски в помещениях, принадлежащих Клименко

Силовые ведомства в пятницу проводят 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру доходов и сборов Александру Клименко, в том числе в ТРЦ "Гулливер" в Киеве, сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Главная военная прокуратура совместно с Департаментом защиты Нацполиции и спецподразделением "КОРД" проводит "вторую волну". Реализация по делу преступной организации Януковича - Клименко. Сейчас проводятся 183 обыска в помещениях, принадлежащих экс-министру Клименко. В том числе в офисном центре "Гулливер" в Киеве, несколько этажей которого является собственностью экс-министра и членов его семьи", - написал А.Матиос на странице в Фейсбуке.

При этом главный военный прокурор заверил, что работа журналистов "Радио Вести", которое входит "в медиа-холдинг Клименко", и группы компаний "Юнисон" не прекращалась.

Он пообещал озвучить более подробную информацию на совместном с министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым брифинге.

В свою очередь, директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко также подтвердил, что правоохранители осуществляют следственные действия в некоторых помещениях ТРЦ "Гулливер".

"Оперативники ДЗЭ (Департамент по защите экономики - ИФ) Нацполиции совместно со следователями ГПУ проводят следственные действия в отдельных офисных помещениях ТРЦ Гулливер. Случайных посетителей просим извинить за временные неудобства. Приглашаем журналистов на брифинг в МВД", - написал он на странице в Фейсбуке.

Ранее издание "Вести" сообщало об обыски в их офисе.

Медиа-холдинг "Вести Украина" связывают с беглым экс-министром доходов и сборов А.Клименко времен президентства Виктора Януковича.

В состав холдинга входят, в частности, газета "Вести" и "Радио Вести"

Согласно информации на сайте холдинга, собственником 99% ООО "ЕС Продакшен Груп" на конец 2015 года являлось ООО "АйДжи Медиа Украина", которое, в свою очередь, на 100% принадлежало Media Holding Vesti Ukraine Ltd. (Кипр). Владельцем 80% кипрской компании являлся житель Авдеевки Денис Мозговой, еще 20% через компанию Nederman Limited контролировала Татьяна Александрова из Донецка.