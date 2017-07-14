Два человека погибли и один пострадал от взрыва гранаты в Полтавской области

В селе Калайдинцы Лубенского района Полтавской области в результате взрыва гранаты два человека погибли, еще один в тяжелом состоянии находится в больнице.

Как сообщил в пятницу отдел коммуникации по информации Лубенского отдела полиции, инцидент произошел около 18:30 четверга, 13 июля. О взрыве к медикам и полиции сообщили односельчане.

Выездом на место происшествия было установлено, что в коридоре дома взорвалась граната, вероятно, Ф-1.

В результате происшествия погиб 34-летний местный житель, а двое 16-летних юношей из Чорнухинского и Пирятинского районов Полтавской области получили тяжелые ранения и доставлены в больницу.

"34-летний мужчина погиб на месте. Двое подростков в тяжелом состоянии доставлены в больницу, где один из них скончался", - сообщил исполняющий обязанности начальника полиции Полтавской области Сергей Чиж.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Работа правоохранителей продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.