Во Львове завершили уборку всех переполненных мусорных площадок

Во Львове в период с 23 июня до 13 июля убрали 677 переполненных контейнерных площадок, в пятницу вывоз твердых бытовых отходов из города вошел в привычный режим работы, сообщает Львовская областная государственная администрация (ОГА).

Как сообщает в пятницу пресс-служба ОГА со ссылкой на департамент развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, следующим шагом станет налаживание раздельного сбора твердых бытовых отходов во Львове.

"С 3 июля облгосадминистрация ввела взвешивание ТБО для обеспечения четкого контроля за количеством отходов, образующихся в городе и направляющихся для захоронения на полигоны области", - сказано в сообщении.

Также ТБО из Львова вывозят на территорию полигонов, расположенных за пределами Львовской области на договорных началах.

В четверг, 13 июля, во время внеочередной сессии Львовского областного совета была утверждена программа мер по налаживанию системы обращения с ТБО во Львове на 2017-2019 годы.