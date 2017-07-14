События

11:22 14.07.2017

Неизвестные забросали монастырь во львовских Брюховичах "коктейлями Молотова"

Неизвестные ночью забросали женский монастырь в пгт Брюховичи (в подчинении Шевченковского района Львова) бутылками с зажигательной смесью. Огонь повредил фасад здания, 20 монахинь обратились за медицинской помощью.

Как сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Львовской области, злоумышленники бросили 5 бутылок с зажигательной смесью, что повлекло пожар.

"Предварительно установлено, что из-за забора на территорию монастыря, в котором проживает тридцать человек, было брошено пять бутылок с зажигательной смесью, четыре из которых загорелись. Одна бутылка со смесью не разбилась. Пожар был локализован", - говорится в сообщении полиции.

В медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратились двадцать жителей монастыря. После оказания медицинской помощи никого не госпитализировали.

Огонь повредил фасад дома и два окна на первом и втором этажах монастыря.

На месте происшествия проводятся первоочередные следственные действия, правоохранители устанавливают причастных лиц. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

По информации департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации, инцидент произошел в Брюховичах по ул. Школьной, в двухэтажном кирпичном жилом доме – помещении женского монастыря. Огонь повредил фасад дома площадью 1 кв.м.

"В 2.11 по сообщению диспетчера Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, с признаками легкого отравления продуктами горения (першение в горле) обратилось 20 человек (находились по данному адресу), которых бригады скорой медицинской помощи доставили во Львовскую областную клиническую больницу", - говорится в сообщении департамента на странице в Фейсбуке.

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