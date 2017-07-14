События

10:56 14.07.2017

СБУ задержала на Луганщине "главбуха" угледобывающего предприятия

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области "главного бухгалтера" одного из угледобывающих предприятий, причастную к присвоению средств от продажи угля и финансированию боевиков ОРДЛО.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, правоохранители задержали женщину 9 июля на украинско-российской границе при попытке попасть на контролируемую Украиной территорию.

Задержанная "бухгалтер" взята под стражу.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (совершенное организованной группой присвоение имущества в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, судебное разбирательство продолжается.

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Интерфакс-Украина
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