СБУ задержала на Луганщине "главбуха" угледобывающего предприятия

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области "главного бухгалтера" одного из угледобывающих предприятий, причастную к присвоению средств от продажи угля и финансированию боевиков ОРДЛО.

Как сообщает в пятницу пресс-центр СБУ, правоохранители задержали женщину 9 июля на украинско-российской границе при попытке попасть на контролируемую Украиной территорию.

Задержанная "бухгалтер" взята под стражу.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (совершенное организованной группой присвоение имущества в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, судебное разбирательство продолжается.