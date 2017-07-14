События

10:10 14.07.2017

Боевики обстреливали позиции сил АТО возле Станицы Луганской из крупнокалиберных пулеметов

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 5 раз нарушили режим тишины на линии разграничения в Луганской области, сообщает Луганская областная военно-гражданская администрация.

В сообщении ОВГА на странице в Фейсбуке в пятницу указано, что в направлении села Крымское Новоайдарского района боевики применяли 82-мм минометы и стрелковое оружие. По укреплениям сил АТО вблизи пгт Станица Луганская противник открывал огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении пгт Новотошковское и села Новоалександровка Попаснянского района НВФ вели обстрел из автоматических и противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки боевики 29 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, двое бойцов получили осколочные ранения.

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Интерфакс-Украина
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