События

09:56 14.07.2017

ГПУ расследует присвоение более 100 млн грн госсредств при строительстве "Стены"

Генеральная прокуратура Украины расследует факт растраты и присвоения бюджетных средств на сумму более 100 млн грн при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской государственной границы (проект "Стена")

Как сообщает в четверг пресс-служба Генпрокуратуры Украины, совместно со Службой безопасности Украины выявлена преступная схема растраты с последующим присвоением бюджетных средств в особо крупных размерах при проведении закупок товаров и услуг в интересах Государственной пограничной службы Украины.

"Так, в течение 2016-2017 годов в результате вышеуказанной противоправной деятельности должностных лиц Госпогранслужбы Украины и субъектов хозяйственной деятельности частного сектора экономики при выполнении работ по инженерно-техническому обустройству украинско-российской границы, территорий, прилегающих к районам проведения АТО и АР Крым (проект "Стена"), путем приобретения в пользу государственного органа товаров, работ и услуг, осуществлена растрата и присвоение бюджетных средств в сумме более 100 млн грн", - сказано в сообщении.

По состоянию на настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность должностных лиц Госпогранслужбы Украины и указанных субъектов хозяйствования к осуществлению противоправной деятельности. Досудебное расследование продолжается.

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Интерфакс-Украина
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