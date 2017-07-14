События

07:35 14.07.2017

Без света из-за непогоды остались почти 90 населенных пунктов в семи областях – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра), в четверг, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач, произошло обесточивание 88 населенных пунктов в 7 областях Украины.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточено 23 населенных пункта, в Полтавской – 19, Львовской – 15, Черкасской – 11, Кировоградской – 7, Хмельницкой – 7, Киевской – 6.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

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Интерфакс-Украина
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