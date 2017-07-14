События

06:22 14.07.2017

МИД КНР предостерег от вмешательства в дела Китая в связи с кончиной правозащитника

Китай призывает все государства не использовать факт кончины известного китайского правозащитника Лю Сяобо для вмешательства в свои внутренние дела, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай является правовым государством, а дело Лю Сяобо относится к категории внутренних дел Китая. Зарубежным странам следует избегать безответственных заявлений. Мы призываем соответствующие государства уважать суверенитет Китая и не вмешиваться в его внутренние дела, используя единичный случай", - говорится в распространенном заявлении дипломата.

Лауреат Нобелевской премии мира диссидент Лю Сяобо скончался от рака печени накануне.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Луценко вызвал Добкина в ГПУ

МИД не рекомендует украинцам посещать ряд городов Египта

Суд арестовал имущество и более 99% акций Черноморского судостроительного завода

На выходных в Украине существенно похолодает

Украина и ЕС хорошо подготовились к введению "безвиза" и отказов во въезде для украинцев менее 1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Дефицит бюджета США за 9 месяцев фингода вырос на 31%

Бесплатные лекарства можно получить уже в 388 аптеках Днепропетровской области - обладминистрация

ЕС в связи с кончиной Лю Сяобо призвал Пекин разрешить его родственникам уехать из Китая

Нардеп Константиновский досрочно сдает свой мандат

НБУ ожидает размещение Украиной в 2018г евробондов на $2 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Аэрогрили, грили, барбекю купить
РЕКЛАМА