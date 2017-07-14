МИД КНР предостерег от вмешательства в дела Китая в связи с кончиной правозащитника

Китай призывает все государства не использовать факт кончины известного китайского правозащитника Лю Сяобо для вмешательства в свои внутренние дела, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай является правовым государством, а дело Лю Сяобо относится к категории внутренних дел Китая. Зарубежным странам следует избегать безответственных заявлений. Мы призываем соответствующие государства уважать суверенитет Китая и не вмешиваться в его внутренние дела, используя единичный случай", - говорится в распространенном заявлении дипломата.

Лауреат Нобелевской премии мира диссидент Лю Сяобо скончался от рака печени накануне.