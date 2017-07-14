Бесплатные лекарства можно получить уже в 388 аптеках Днепропетровской области - обладминистрация

В Днепропетровской области с апреля 2017 года к программе "Доступные лекарства" присоединились уже 388 аптек.

Как сообщила на брифинге заместитель директора департамента здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации Елена Луговая, в этих аптеках бесплатно или со существенной скидкой могут получить медпрепараты больные гипертонией, сахарным диабетом II степени и бронхиальной астмой.

"На Днепропетровщине уже 388 аптек работают по государственной программе "Доступные лекарства". Там получают медикаменты бесплатно или со существенной скидкой. Например, придется доплатить за дорогие препараты - или до 1 грн, или от 10 до 30 грн. Для этого необходимо лишь сходить к семейному врачу или терапевту и взять рецепт. Это можно сделать во всех амбулаториях области", - отметила Е.Луговая.

Государство компенсирует аптекам расходы на доступные лекарства в строго оговоренные сроки - расчеты осуществляют 57 центров первичной помощи дважды в месяц. На сегодня фармацевтам региона уже вернули более 13 млн грн.

"Раньше аптеки опасались, что никто им не компенсирует расходы. Убедившись в обратном, они охотнее присоединяются к программе", - рассказала Е.Луговая.

Всего на программу "Доступные лекарства" государство выделило Днепропетровской области 41,8 млн грн.