События

00:24 14.07.2017

Нардеп Константиновский досрочно сдает свой мандат

Внефракционный народный депутат Вячеслав Константиновский складывает свои полномочия в украинском парламенте.

"Сегодня (13 июля – ИФ) принял решение, которое свалило огромный груз с моих плеч. Написал заявление об отказе от депутатского мандата. Завтра утром оно будет в секретариате ВР (Верховной Рады – ИФ) и надеюсь, будет проголосовано на следующей сессии. Первый раз я хотел это сделать через полгода после избрания, но несколько раз откладывал, надеялся, что привыкну", - написал В.Константиновский на своей странице в "Фейсбук".

По словам В.Константиновского, почти три года в Верховной Раде были для него "самыми мрачными" в жизни.

"Настоящим политиком я так и не стал… в первую очередь потому, что оставаться самим собой, для политика почти недоступная роскошь. Поэтому, успех в политике почти всегда пропорционален умению обещать , обманывать и притворяться", написал народный депутат. "Я желаю этому парламенту терпения и успехов с реформами, но уже без меня. Надеюсь, смогу приносить пользу, работая в бизнесе", - отметил В.Константиновский.

Народный депутат опубликовал фотографию своего заявления председателю Верховной Рады Андрею Парубию о досрочном снятии депутатских полномочий.

В.Константиновский избран в Верховную Раду Украины по 220 избирательному округу (г.Киев).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Луценко вызвал Добкина в ГПУ

МИД не рекомендует украинцам посещать ряд городов Египта

Суд арестовал имущество и более 99% акций Черноморского судостроительного завода

На выходных в Украине существенно похолодает

Украина и ЕС хорошо подготовились к введению "безвиза" и отказов во въезде для украинцев менее 1%

ПОСЛЕДНЕЕ

НБУ ожидает размещение Украиной в 2018г евробондов на $2 млрд

МИД рекомендует воздержаться от турпоездок в индийскую Западную Бенгалию по соображениям безопасности

В Украине 28 боевых подразделений ВСУ подготовлены по стандартам НАТО

Под Радой решение нардепов о лишении неприкосновенности и аресте Добкина встретили ликованием и дымовыми шашками

Би-би-си и Си-Би-Эс объявили о начале партнерства в сфере создания новостей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА