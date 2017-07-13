События

22:12 13.07.2017

МИД рекомендует воздержаться от турпоездок в индийскую Западную Бенгалию по соображениям безопасности

Учитывая обострение ситуации безопасности в штате Западная Бенгалия Республики Индия, в т.ч. в районе Дарджилинг, Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок с туристической целью в указанный регион страны до стабилизации ситуации.

Как сообщает пресс-служба МИД, в случаях крайней необходимости выезда к указанному региона или пребывания на его территории, гражданам Украины рекомендуется в обязательном порядке информировать посольство Украины в Республике Индия по месту возможного пребывания и возможностей оперативной связи с посольством.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины рекомендуется обращаться в Посольство Украины в Республике Индия по телефонам: + 91-11-2614-60-41, + 91-92-0550-71-57, адрес электронной почты: emb_in@mfa.gov.ua, или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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