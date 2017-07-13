В Украине 28 боевых подразделений ВСУ подготовлены по стандартам НАТО

В Украине 28 боевых подразделений Вооруженных сил Украины прошли подготовку по стандартам НАТО, констатировал на заседании комитет реформ Министерства обороны Украины и ВСУ.

"По стандартам НАТО в ВСУ при участии инструкторов из Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши подготовлены 28 полноценных боевых подразделений", - информирует пресс-служба Минобороны в четверг.

"В 2017 году по стандартам Альянса для Вооруженных сил подготовлено 297 инструкторов, а всего с начала военной реформы - около 1,2 тыс., около половина из которых – с участием иностранных инструкторов. С начала года в ВСУ отработано 150 стандартов подготовки и введена в действие "Единая электронная база стандартов подготовки и методических материалов для войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военных учебных заведениях развернуты и введены в эксплуатацию 22 комплексных динамических тренажера для экипажей танков, БМП и БТР. Проведены 166 мероприятий оперативной подготовки и 184 основных мероприятий боевой подготовки. На полигонах ВСУ состоялось 20 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Комитет реформ в целом констатировал определенный рост качества подготовки в результате принципиальных изменений в ее системе, а также мер по наращиванию учебно-тренировочной базы, сообщает Минобороны.