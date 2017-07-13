События

19:25 13.07.2017

В Украине 28 боевых подразделений ВСУ подготовлены по стандартам НАТО

В Украине 28 боевых подразделений Вооруженных сил Украины прошли подготовку по стандартам НАТО, констатировал на заседании комитет реформ Министерства обороны Украины и ВСУ.

"По стандартам НАТО в ВСУ при участии инструкторов из Канады, Великобритании, США, Литвы и Польши подготовлены 28 полноценных боевых подразделений", - информирует пресс-служба Минобороны в четверг.

"В 2017 году по стандартам Альянса для Вооруженных сил подготовлено 297 инструкторов, а всего с начала военной реформы - около 1,2 тыс., около половина из которых – с участием иностранных инструкторов. С начала года в ВСУ отработано 150 стандартов подготовки и введена в действие "Единая электронная база стандартов подготовки и методических материалов для войск", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военных учебных заведениях развернуты и введены в эксплуатацию 22 комплексных динамических тренажера для экипажей танков, БМП и БТР. Проведены 166 мероприятий оперативной подготовки и 184 основных мероприятий боевой подготовки. На полигонах ВСУ состоялось 20 совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки.

Комитет реформ в целом констатировал определенный рост качества подготовки в результате принципиальных изменений в ее системе, а также мер по наращиванию учебно-тренировочной базы, сообщает Минобороны.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Луценко вызвал Добкина в ГПУ

МИД не рекомендует украинцам посещать ряд городов Египта

Суд арестовал имущество и более 99% акций Черноморского судостроительного завода

На выходных в Украине существенно похолодает

Украина и ЕС хорошо подготовились к введению "безвиза" и отказов во въезде для украинцев менее 1%

ПОСЛЕДНЕЕ

Под Радой решение нардепов о лишении неприкосновенности и аресте Добкина встретили ликованием и дымовыми шашками

Би-би-си и Си-Би-Эс объявили о начале партнерства в сфере создания новостей

Харьковское авиапредприятие планирует доделать Ан-74 для Казахстана в 2018 году, используя давальческую схему

Назначена дата эксгумации останков Сальвадора Дали

Скончался лауреат Нобелевской премии китайский правозащитник Лю Сяобо

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog4698.html
РЕКЛАМА