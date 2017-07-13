События

19:16 13.07.2017

Под Радой решение нардепов о лишении неприкосновенности и аресте Добкина встретили ликованием и дымовыми шашками

Участники акции за отмену депутатской неприкосновенности, которые находятся у здания Верховной Рады с утра четверга, встретили решение народных депутатов о согласии на лишение неприкосновенности, задержание и арест народного депутата из фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина ликованием и зажиганием дымовых шашек.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", до 300 человек с флагами националистических движений и организаций перекрыли ул.Грушевского и начали импровизированный митинг.

Они также зажгли несколько дымовых шашек и перенесли на ул.Грушевского с площади Конституции железные бочки.

Правоохранители проведению данных действий не препятствуют.

Сотрудники патрульной позиции начали направлять все автомобили в объезд по ул.Садовой.

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