МИД не рекомендует украинцам посещать ряд городов Египта

Министерство иностранных дел Украины предупреждает украинцев об ухудшении ситуации с безопасностью в Египте и рекомендует воздержаться от поездок в некоторые регионы страны.

Как сообщает в четверг пресс-служба МИД, предостережения вызваны существенной активизацией на территории Египта террористической деятельности радикальных группировок, включая "ИГИЛ". Впоследствии парламент Египта 4 июля принял решение о продлении чрезвычайного положения в стране сроком на три месяца.

Украинцам рекомендуется пересмотреть планы относительно посещения Египта в течение действия в государстве чрезвычайного положения.

Гражданам Украины, которые уже находятся в Египте, МИД рекомендует учесть риски дальнейшего пребывания на территории этого государства и неуклонно придерживаться ряда советов. Так, не рекомендуется совершать поездки и находиться на севере и в центральной части Синайского полуострова, а также в пустынных районах к западу от долины реки Нил. Также следует проявлять бдительность при посещении северного побережья Египта, столицы страны и дельты реки Нил, туристических мест в ее долине, побережья Красного моря (курорты городов Хургада, Эль-Гуна, Сафага, залива Макади и залива Сома), южной части Синайского полуострова (курорты городов Шарм-эль-Шейх, Дахаб, Таба).

В случае пребывания в курортных местах Египта настоятельно рекомендуется проявлять повышенное внимание и осторожность, воздерживаться от выезда за пределы мест организованного отдыха, которые находятся под охраной и наблюдением сил безопасности. В случае острой необходимости выезда за пределы мест организованного отдыха гражданам следует сообщать об этом администрации отеля, родным или представителям туроператора.

Для получения информации о событиях, которые могут повлиять на обеспечение безопасности в районе расположения, МИД рекомендует следить за новостями местных СМИ, а также сообщениями информационных ресурсов МИД и посольства Украины в Египте (www.mfa.gov.ua, www. egypt.mfa.gov.ua).

В случае резкого обострения ситуации МИД рекомендует неукоснительно выполнять указания должностных лиц, ответственных за безопасность в месте проживания, хранить в доступных местах паспортные документы, средства и вещи, которые понадобятся в случае срочного оставления места проживания.

При возникновении чрезвычайной ситуации, угрозы жизни и здоровью гражданам Украины следует безотлагательно обращаться в посольство Украины в Египте по тел.: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238-16-57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.