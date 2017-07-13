События

16:44 13.07.2017

Скончался лауреат Нобелевской премии китайский правозащитник Лю Сяобо

Лауреат Нобелевский премии мира китаец Лю Сяобо, страдавший от рака печени, скончался в четверг в возрасте 61 года, сообщает в четверг гонконгская пресса.

Причиной смерти послужили многочисленные дисфункции внутренних органов, отмечается в сообщениях.

В конце прошлой недели медики из ФРГ и США провели осмотр Лю Сяобо и подтвердили диагноз, согласно которому мужчина страдает от прогрессирующего рака печени, который дал метастазы по всему телу.

Ранее на этой неделе лечащие врачи Лю Сяобо сообщили, что его опухоль увеличилась в размерах, а также у него открылось внутреннее кровотечение.

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Интерфакс-Украина
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