Скончался лауреат Нобелевской премии китайский правозащитник Лю Сяобо

Лауреат Нобелевский премии мира китаец Лю Сяобо, страдавший от рака печени, скончался в четверг в возрасте 61 года, сообщает в четверг гонконгская пресса.

Причиной смерти послужили многочисленные дисфункции внутренних органов, отмечается в сообщениях.

В конце прошлой недели медики из ФРГ и США провели осмотр Лю Сяобо и подтвердили диагноз, согласно которому мужчина страдает от прогрессирующего рака печени, который дал метастазы по всему телу.

Ранее на этой неделе лечащие врачи Лю Сяобо сообщили, что его опухоль увеличилась в размерах, а также у него открылось внутреннее кровотечение.