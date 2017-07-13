События

15:54 13.07.2017

В результате ночного обстрела боевиков в Марьинке повреждены 4 частных дома

Вследствие обстрела незаконными вооруженными формированиями г.Марьинка Донецкой области, начавшегося в 21:00 среды на ул.Орджоникидзе значительно повреждены три дома (стены, крыша и окна), а в крышу дома по ул.Шевченко попал зажигательный снаряд, спровоцировавший пожар.

"Пострадавших нет. Полиция и сейчас документирует последствия обстрелов", - сообщает Главное управления Национальной полиции в Донецкой области в четверг.

В полиции отмечают, что жители ул.Шевченко страдают от обстрелов почти каждый день. Некоторые дома расположены в серой зоне. Дом по ул.Шевченко, 315, за минувшую неделю получал повреждения уже трижды. "В результате последнего обстрела в крышу попал зажигательный снаряд, в результате которого случился пожар. Владелец дома самостоятельно ликвидировал воспламенение, а утром сообщил в полицию", - говорится в сообщении.

Все факты квалифицированы по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Рада вновь не смогла назначить внешнего аудитора НАБУ

Рада реформировала Конституционный суд Украины

Мосгорсуд признал законным продление ареста Сущенко

Убийцу Немцова приговорили к 20 годам колонии

Порошенко: Стратегическая задача Украины – развитие конкурентной экономики, интегрированной в европейскую

ПОСЛЕДНЕЕ

Назначена дата эксгумации останков Сальвадора Дали

Скончался лауреат Нобелевской премии китайский правозащитник Лю Сяобо

Госпродпотребслужба и Еврокомиссия согласовывают форму ветсертификатов для поставок молока из ЕС в Украину

Янукович не поручал своим адвокатам взаимодействовать с госзащитником Мешечеком

ФРГ усложнила продажу стратегически важных компаний инвесторам вне ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog4826.html
РЕКЛАМА