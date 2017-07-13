В результате ночного обстрела боевиков в Марьинке повреждены 4 частных дома

Вследствие обстрела незаконными вооруженными формированиями г.Марьинка Донецкой области, начавшегося в 21:00 среды на ул.Орджоникидзе значительно повреждены три дома (стены, крыша и окна), а в крышу дома по ул.Шевченко попал зажигательный снаряд, спровоцировавший пожар.

"Пострадавших нет. Полиция и сейчас документирует последствия обстрелов", - сообщает Главное управления Национальной полиции в Донецкой области в четверг.

В полиции отмечают, что жители ул.Шевченко страдают от обстрелов почти каждый день. Некоторые дома расположены в серой зоне. Дом по ул.Шевченко, 315, за минувшую неделю получал повреждения уже трижды. "В результате последнего обстрела в крышу попал зажигательный снаряд, в результате которого случился пожар. Владелец дома самостоятельно ликвидировал воспламенение, а утром сообщил в полицию", - говорится в сообщении.

Все факты квалифицированы по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.