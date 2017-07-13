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15:16 13.07.2017

Янукович не поручал своим адвокатам взаимодействовать с госзащитником Мешечеком

Экс-президент Украины Виктор Янукович не поручал своим адвокатам, которых он отозвал из судебного процесса по делу о государственной измене, взаимодействовать с назначенным ему по решению Оболонского районного суда Киева государственным защитником Виталием Мешечеком, отмечает адвокат Виталий Сердюк.

"Хочу напомнить, что Виктор Янукович отозвал нас, как своих защитников, из судебного процесса о государственной измене. Никаких поручений от Виктора Януковича относительно коммуникаций с адвокатом Виталием Мешечеком не поступало", - приводит слова В.Сердюка пресс-служба адвокатского объединения "Aver Lex".

Адвокат также заявляет о противоправности привлечения к участию в суде над В.Януковичем государственного защитника. "Даже эта попытка придать процессу вид законности была осуществлена судом с нарушениями законодательства – суд в очередной раз не проинформировал Виктора Януковича должным образом о принятом решении, как того требует действующее законодательство", - указал В.Сердюк.

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Как сообщалось, на первом заседании Оболонского суда с участием В.Мешечека 12 июля в процессе был объявлен перерыв до 13 августа, чтобы назначенный В.Януковичу госадвокат мог ознакомиться с материалами дела.

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