Страны НАТО изменили процесс свои методики обучения, исходя из полученного во время подготовки бойцов ВСУ опыта – Ходжес

Планы проведения тренингов, которые проводят военнослужащие стран-членов Североатлантического Альянса на полигонах ВС Украины, обсудили во время встречи министр обороны Украины Степан Полторак и командующий войсками США в Европе Бен Ходжес.

"Я хочу поблагодарить вас за организацию службы инструкторов НАТО в Украине. Мы любим Вашу страну, мы ценим смелость и боевой дух украинских военнослужащих, и делаем все в рамках полномочий, чтобы поддержать вашу страну в трудное время", - цитирует Б.Ходжеса пресс-служба Минобороны Украины.

При этом командующий американскими войсками в Европе подчеркнул, что процесс обучения всегда является двусторонним.

"Мы также учимся. Мы ввели уже некоторые изменения в наши установки, потому учли ваш опыт", – проинформировал он.

Б.Ходжес рассказал С.Полтораку о реформах, которые происходили ранее в Сухопутных войсках США.

"Мы в свое время также очень много времени и усилий составляли в образование, инвестировали в образовательные проекты. Это хороший вклад в будущее. И я становлюсь все большим оптимистом, когда вижу насколько быстро украинские военнослужащие достигают прогресса и совершенствуют свой профессионализм, - отметил генерал США во время встречи.