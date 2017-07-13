Рада вновь не смогла назначить внешнего аудитора НАБУ

Верховная Рада не смогла назначить своего представителя в состав комиссии по аудиту Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по итогам рейтингового голосования больше всех голосов набрала кандидатура профессора Киевского национального университета им.Т.Шевченко Александры Яновской (207 – "за").

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий вынес ее кандидатуру на утверждение. За назначение А.Яновской аудитором НАБУ проголосовали 216 народных депутатов при 226 минимально необходимых голосов.