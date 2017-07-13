Порошенко подпишет закон о Фонде энергоэффективности

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о намерении в ближайшее время подписать принятый Верховной Радой закон "О Фонде энергоэффективности".

"У нас есть динамичное развитие в направлении укрепления энергетического фронта. ЕС подтвердил принципиальную готовность поддержать фонд энергоэффективности Украины, а мы приняли этот закон. И в ближайшее время я собираюсь его подписать", - сказал П.Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом ЕС Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером в четверг в Киеве.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины 8 июня приняла закон "О Фонде энергоэффективности".

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко подчеркнул, что принятие данного закона позволит поддержать внедрение энергоэффективности в многоэтажном жилищном секторе страны и даст возможность украинским домохозяйствам, при реализации мер по термомодернизации, экономить до 50% потребления энергоресурсов.

По его словам, работа Фонда поможет сократить потери газа в системе теплоснабжения и жилом секторе страны, которые ежегодно составляют 2,4 млрд куб. м и 9 млрд куб. м соответственно, создать до 75 тыс. новых рабочих мест, а также за пять-восемь лет запустить рынок услуг в сфере энергоэффективности объемом около EUR30 млрд, главным участником которого станет малый и средний бизнес.

Саму же работу Фонда планируется направить на взаимодействие с собственниками частных и многоквартирных жилых домов с целью повышения класса энергоэффективности таких зданий и компенсации затрат на выполнение соответствующих работ.

Планируется, что размер компенсации домохозяйствам будет зависеть от того, как изменится класс энергоэффективности жилого дома в результате реализации проекта.

Максимальный размер компенсации для организации совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) будет составлять 50% потраченных средств в случае, если энергоэффективность здания в результате проекта повысится до класса "А" по международным стандартам.

Предполагается, что бесплатные центры технической помощи в сфере энергоэффективности будут созданы в каждой области Украины при поддержке Европейского Союза.

По словам Г.Зубко, контролироваться Фонд будет независимым наблюдательным советом, включающим представителей Международной финансовой корпорации (IFC), которая будет технически поддерживать работу Фонда, других международных партнеров и украинского правительства.

В то же время технический офис Фонда будет заниматься разработкой типовых проектов энергомодернизации домов и финансовых инструментов для их реализации.