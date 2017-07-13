СБУ проверяет информацию о деятельности в Украине российской сети "Глория Джинс"

Служба безопасности Украины в результате проверки нашла подтверждение информации, обнародованной активистами общественных организаций, о возможной незаконной деятельности в Украине российской торгово-производственной сети "Глория Джинс".

"По полученной информации, в Украине главная фабрика "Глория Джинс" расположена во временно оккупированном Луганске и продолжает работать. Это может свидетельствовать о возможной реализации в украинских торговых сетях продукции, произведенной именно на временно оккупированных территориях с уплатой налогов в бюджет псевдореспублик", - поясняет пресс-центр СБУ в четверг.

В спецслужбе сообщили, что дальнейшая проверка будет производиться в рамках уголовного производства.