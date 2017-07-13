В рамках учений "Си Бриз-2017" отработаны практические водолазные спуски и борьба за живучесть корабля

Военнослужащие Военно-морских сил стран-участниц учений "Си Бриз" отработали элементы практических водолазных спусков, эвакуации пострадавшего и оказания медицинской помощи, сообщается на сайте Министерства обороны Украины в четверг.

Согласно сообщению, участники также провели тренировки по наземному поиску, идентификации и разминирования взрывоопасных предметов, проведению досмотровых операций и борьбы за живучесть корабля.

"Важным принципом работы водолазов армий стран НАТО является минимизация рисков для человека. Использование новейших разработок помогло участникам совместных учений - найти и выяснить, насколько опасен тот или иной предмет, а при необходимости, и дистанционно обезвредить его с помощью управляемых роботов", - отметил начальник поисково-спасательной службы ВМС ВСУ Алексей Нестеров.

В состав группы водолазов вошли военнослужащие аварийно-спасательного отряда ВМС Украины, представители от военно-морских сил США, Великобритании и Румынии.

Как сообщалось, учения "Си Бриз - 2017" стартовали в Одессе в понедельник и закончатся в сентябре этого года. Учения пройдут в Одесской и Николаевской областях, а также в северо-западной части Черного моря.

В общей сложности в учениях примут участие более 30 кораблей, катеров и суден обеспечения, более 25 самолетов и вертолетов, а также личный состав из 16 стран мира, включая Украину, совокупной численностью более 3 тыс. человек. При этом с украинской стороны в мероприятиях "Си Бриза", кроме Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, примут участие подразделения Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Сухопутных и Воздушных сил Украины, а также Инженерные войска.

Украинско-американские учения серии "Си Бриз" проводятся с 1997 года ежегодно в соответствии с "Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины" от 1993 года. Они проводятся с целью подготовки и наращивания боевой готовности Военно-морских сил Вооруженных сил Украины на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.