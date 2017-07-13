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10:29 13.07.2017

Украина предлагает ЕС обсудить новую программу поддержки – Гройсман

Украина намерена выполнять обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и предлагает начать переговоры о новой программе поддержки со стороны ЕС, говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Украины.

Согласно сообщению, в четверг в рамках саммита "Украина-ЕС", В.Гройсман встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Европейской Комиссии Жан-Клодом Юнкером. "Украина будет выполнять взятые на себя обязательства в рамках начатой в 2015 году программы реформ и в соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС и предлагает Евросоюзу обсудить новую программу поддержки нашего государства", - говорится в сообщении пресс-службы по результатам встречи.

Глава правительства Украины подчеркнул, что Украина приветствует завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС и проводит реформы в сверхсложных условиях гибридной войны.

По его словам, Кабмин работает над созданием инструмента мониторинга имплементации Соглашения об ассоциации, так называемого "Пульса Соглашения", который будет введен с сентября 2017 года, и рассчитывает на поддержку ЕС в этом направлении.

Глава правительства поблагодарил ЕС за всестороннее содействие развитию взаимной торговли и поблагодарил европейскую сторону за дополнительные торговые преференции для Украины.

В.Гройсман также выразил заинтересованность в помощи ЕС в направлении социальной адаптации и реинтеграции внутренне перемещенных лиц, а также пригласил европейских партнеров присоединиться к запуску программы поддержки проектов восстановления Донбасса.

Как сообщалось, в четверг в Киеве пройдет 19-й саммит Украина - Европейский Союз.

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