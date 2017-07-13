Правозащитники заявляют об эксплуатации 10 тыс узников в трудовых лагерях на Донбассе

В неподконтрольных правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей функционирует сеть так называемых трудовых лагерей, в которых до 10 тыс человек принуждаются к бесплатному труду, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные, обнародованные в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk (DLF) в четверг.

"Группа правозащитников, которая мониторила ситуацию в самопровозглашенных республиках, и на которую ссылается Deutschlandfunk, указывает, что доходы от принудительного труда в таких лагерях представляют до 500 тысяч евро в месяц. Эти средства используются для финансирования сепаратистов на Донбассе. Самопровозглашенные правительства так называемых "ДНР/ЛНР" на запрос о наличии и функционирования лагерей немецкой радиостанции не ответили", - говорится в сообщении.

Правозащитники и журналисты исходят с того, что в лагерях на востоке Украины удерживаются до 10 тысяч узников, многие из которых не имели оснований для попадания в такие лагеря. В частности, это лица, осужденные до весны 2014 года украинскими судами к лишению свободы, которые на данное время должны были уже отбыть сроки наказания или к ним должна была быть применена амнистия.

На обнародованной DLF карте видно, что лагеря находятся на неконтролируемой Украиной территории Луганской области, в частности, в городах Луганск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Петровское, в которых находятся учреждения исполнения наказаний Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, в Луганском учреждении исполнения наказаний №17, по данным правозащитников, находятся около 1470 лиц, в Брянковской исправительной колонии №11 - 470, в Перевальской (№15) - 500 лиц, Алчевской (№13) - 215 лиц, в Краснолуцкой (№19) - 780 лиц, в Суходольской (№36) - 600 лиц, в Свердловской (№38) - 550 лиц.