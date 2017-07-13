Китай соблюдает санкции против КНДР, несмотря на рост двусторонней торговли - таможня КНР

Китай строго выполняет требования резолюций Совета Безопасности ООН о санкциях против Пхеньяна, заявил в четверг представитель Государственного таможенного управления КНР Хуан Сунпин.

"Чисто статистические данные не могут стать причиной предъявления претензий к Китаю в том, что он плохо выполняет резолюции СБ ООН", - сказал он журналистам на брифинге.

По итогам первого полугодия 2017 года товарооборот между двумя странами по сравнению с тем же периодом 2016 года вырос на 10,5%, при этом китайский экспорт увеличился на 29,1%. В то же время импорт Китая из Северной Кореи за тот же период сократился на 13,2%.

В первом квартале в годовом исчислении китайско-северокорейская торговля выросла на 30,6%.

"Санкции СБ ООН не являются тотальным запретом на торговлю. Те аспекты торговли, которые жизненно важны для народа и осуществляются из гуманитарных соображений, не должны зависеть от санкций", - подчеркнул китайский представитель.

Соединенные Штаты считают, что Пекин должен использовать имеющиеся у него возможности дипломатического и экономического воздействия на режим КНДР, чтобы вынудить его отказаться от ракетно-ядерных программ.

Накануне постпред США при ООН Никки Хейли предупредила, что Вашингтон ужесточит давление на Китай, пытаясь заставить его повлиять на Пхеньян.

"Мы намерены серьезно подтолкнуть Китай, поскольку 90% внешней торговли с Северной Кореей приходится именно на КНР. Они (китайцы - ИФ) должны оказывать больше помощи, они должны делать больше", - заявила она на заедании СБ ООН на минувшей неделе после очередного ракетного пуска КНДР.

США в июне в одностороннем порядке ввели санкции против одного из китайских банков, обвинив его в отмывании северокорейской валюты.