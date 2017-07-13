Юрий Кравченко возглавил Харьковское теруправление НАБУ

В среду, 12 июля, на должность директора Харьковского территориального управления Национального антикоррупционного бюро Украины, распоряжением директора Бюро, назначен Юрий Кравченко, сообщает пресс-служба НАБУ.

"Назначить на эту должность Юрия Кравченко рекомендовала конкурсная комиссия, которая выбрала его среди 40 претендентов-участников открытого конкурсного отбора, который завершился в конце мая 2017 года. Новоназначенный директор ХТУ НАБУ успешно прошел спецпроверку и полиграф. Юрий Кравченко родом с Полтавщины, имеет высшее юридическое образование и 18-летний опыт работы по специальности: работал в органах прокуратуры Полтавской области, некоторое время занимался адвокатской практикой. Женат, воспитывает троих детей", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно сообщению, Ю.Кравченко своими приоритетами на посту видит кадровое и материальное обеспечение территориального подразделения, налаживание организационных процессов для его эффективного взаимодействия с центральным управлением Бюро и общественным активом на местах. Харьковское теруправление будет фокусироваться на разоблачении коррупции на территории Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской областей, а также в зоне АТО.

"Регионы, на которые распространяются полномочия Харьковского теруправления, являются крупными хозяйственными и промышленными центрами. Как следствие, уровень коррупции в них достиг критической точки. Трудно найти отрасль, где бы годами не действовали сложные коррупционные схемы. В то же время, уровень осведомленности граждан о масштабах и последствиях коррупции, а также их возможного участия в разоблачении коррупции является низким. Поэтому у команды Харьковского теруправления НАБУ много работы, к которой постараемся приступить как можно скорее", - цитирует пресс-служба НАБУ Ю.Кравченко.