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08:46 13.07.2017

Кандидат Трампа на пост главы ФБР вступил в противоречие с президентом - СМИ

Кристофер Рэй, кандидатуру которого на пост главы ФБР выдвинул президент США Дональд Трамп, не поддержал главу государства в оценках расследования российского следа в ходе президентской предвыборной кампании, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

На слушаниях при рассмотрении его кандидатуры в сенате он заявил, что не считает расследование дела о вмешательстве России в выборы "охотой на ведьм", как неоднократно говорил сам президент, используя именно это выражение.

Агентство расценивает это заявление К.Рэя как "разрыв" с президентом.

Кандидат в руководители ФБР также пообещал в среду, что в случае назначения на пост главы ведомства он окажет полную поддержку спецпрокурору Роберту Мюллеру, который расследует дело о российском следе.

"Я очень серьезно настроен на поддержку расследования спецпрокурора Мюллера любыми доступными мне способами", - отметил он, а также высказался против любых попыток вмешательства в расследование.

Наблюдатели не исключают, что эти заявления были сделаны К.Рэем умышленно, чтобы сенаторы, которые решительно поддерживают проведение расследования, не заблокировали его кандидатуру.

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Интерфакс-Украина
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