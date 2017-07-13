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08:40 13.07.2017

В Харькове чиновники и директор юрфирмы обвиняются в незаконной аренде коммунального имущества – прокуратура

Харьковская местная прокуратура №4 направила в Московский районный суд города обвинительный акт в отношении сотрудника одного из департаментов городского совета, заместителя руководителя районной исполнительной службы и директора юридической фирмы, которым инкриминируется получение неправомерной выгоды группой лиц (ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).

"Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - напоминает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, все трое подозреваемых участвовали в схеме незаконного предоставления в аренду коммунального имущества города.

"В 2013 году Хозяйственный суд области удовлетворил требования прокуратуры. Харькова о расторжении договора аренды одного из нежилых помещений площадью более 250 кв.м на площади Героев Небесной Сотни с предпринимателем. Офис должен был вернуться в собственность управления коммунального имущества горсовета. Чиновник департамента вместе с сотрудником исполнительной службы пришли выселять предпринимателя, тот начал просить отсрочки. Вместо этого ему предложили платить якобы за аренду чиновникам. За 6 тыс. грн. в месяц чиновники постоянно "забывали бы" выполнить решение суда. Для связи должностные лица предоставили контакты юриста-посредника", - цитирует пресс-служба руководителя местной прокуратуры Владимира Куприянова.

К моменту задержания "на горячем" в январе этого года, по данным следствия, подозреваемые успели получить от предпринимателя 25 тыс. грн.

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