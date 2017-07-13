Сенатский комитет американского конгресса намерен опросить бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа по российскому следу - СМИ

Юридически комитет сената американского конгресса планирует вызвать Пола Манафорта, который был руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа, для дачи показаний по вопросу о вмешательстве России в американские выборы, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

При этом сенаторы могут вызвать П.Манафорта судебной повесткой, если он откажется добровольно давать показания, отмечает агентство, ссылаясь на председателя комитета сенатора Чака Грэссли.

АП считает, что в ходе слушаний бывшего руководителя предвыборного штаба расспросят также о встрече сына президента - Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в 2016 году, на которой П.Манафорт также присутствовал. Россиянка, якобы, предлагала поделиться имеющимися у нее компрометирующими сведениями о кандидате в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ранее П.Манафорт уже представил сенатскому комитету по разведке, который ведет расследование российского следа на выборах, информацию, касающуюся встречи с Н.Весельницкой.

Демократическое меньшинство в конгрессе и противники президента считают факт встречи свидетельством связей Д.Трампа и его команды с Москвой в ходе предвыборной кампании.