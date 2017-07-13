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07:33 13.07.2017

Украина может получить третий транш макрофинансовой помощи ЕС в EUR600 млн в декабре при выполнении условий до середины ноября - Домбровскис

Вице-президент Европейской комиссии, европейский комиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис заявляет, что Украина может получить третий транш макрофинансовой помощи ЕС в EUR600 млн в декабре при выполнении условий до середины ноября.

"И сегодня нам действительно нужно работать над тем, чтобы выполнить условия получения третьего транша макрофинансовой помощи", - цитирует пресс-служба Кабинета министров Украины слова еврокомиссара на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом

По его словам, условия получения транша касаются борьбы с коррупцией, продолжения программ энергоэффективности, углубления взаимодействия в сфере проблем вынужденных переселенцев и конкретных экономических вопросов.

"Времени не так много - до середины ноября важно все завершить, поскольку есть и внутренние процедуры ЕС, чтобы мы в декабре выплатили транш", - сказал В.Домбровскис.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что Украина и Европейский Союз готовы углубить сотрудничество в рамках совместной программы реформ, начатой в 2015 году, для получения Киевом третьего транша макрофинансовой помощи объемом EUR600 млн до конца нынешнего года.

"Стороны также договорились провести в этом году процесс подготовки новых проектов и программ сотрудничества - в экономике и социальной сфере", - сказано в сообщении.

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