События

07:28 13.07.2017

Боевики за сутки совершили 30 обстрелов позиций сил АТО, один военнослужащий погиб и один получил ранения – штаб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 30 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых один украинский военнослужащий погиб и один – получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Прошлые сутки в зоне проведения АТО отметились увеличением количества обстрелов со стороны противника фактически по всем направлениям", - отмечают в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

На Донецком направлении боевики обстреливали позиции ВСУ в окрестностях Троицкого из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП. Кроме того, боевики обстреливали позиции ВСУ в районе Авдеевки. Ответный огонь бойцы ВСУ вели из стрелкового оружия и гранатометов.

На Мариупольском направлении боевики обстреливали Березовое и Новомихайловку из минометов калибра 82 мм, Красногоровку, Талаковку, Водяное, Гнутово, Павлополь – из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Марьинку – из минометов калибра 82 мм и пулеметов.

"На Луганском направлении после 18 часов боевики из стрелкового оружия и гранатометов трижды били по Новозвановке. А почти в 21 час выпустили 5 мин калибра 120 миллиметров по Станице Луганской", - говорится в сообщении.

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Интерфакс-Украина
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