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07:02 13.07.2017

США предпринимают реальную попытку вывести из тупика израильско-палестинское урегулирование - глава Минобороны Израиля

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отмечает реальную попытку со стороны США способствовать выходу из тупика в двусторонних отношениях между еврейским государством и Палестинской автономией, но не верит в возможность решения конфликта путем двухсторонних переговоров.

"В целом наши отношения с США всегда были прочными. Даже несмотря на многие разногласия, как это было при администрации Обамы. Сегодня есть реальная попытка прорвать тупик в двухсторонних отношениях между Израилем и Палестинской автономией", - сказал он в интервью изданию "Коммерсантъ".

По его словам, это выражается "в каких-то новых предложениях, постоянной челночной дипломатии, в которой участвует специальный представитель президента Трампа, курсирующий между Рамаллой и Тель-Авивом". "И, безусловно, в отношениях с США атмосфера сегодня намного более теплая, чем была раньше", - сказал он.

"Хотя, честно скажу, свое мнение: я не верю в возможность решить израильско-палестинский конфликт путем двухсторонних переговоров. Нам нужно перейти с двухстороннего израильско-палестинского трека на другой, совершенно иной трек - регионального урегулирования. Только в рамках регионального урегулирования можно будет решить и палестинскую проблему", - отметил А.Либерман.

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