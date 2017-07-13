События

06:01 13.07.2017

Сотрудники СБУ задержали на взятке двух полицейских в Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и управлением внутренней безопасности Национальной полиции задержали на взятке следователя и оперуполномоченного одного из подразделений Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленники требовали от жителя Одессы $2,5 тыс. за переквалификацию уголовного производства против него на статью Уголовного кодекса, которая не предусматривает лишения свободы. При отказе уплаты взятки полицейские угрожали одесситу заключением на срок от трех до семи лет.

Сотрудников полиции задержали в центре Одессы, недалеко от места их работы, во время получения денег. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении.

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