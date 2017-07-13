Правоохранители разоблачили ОПГ во главе с депутатом одного из райсоветов Одесской области, которая присвоила более 1 млн. грн. соцпомощи

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении депутату Овидиопольского районного совета в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением, которое было совершено организованной группой в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, установлено, что подозреваемый возглавлял преступную группировку, в которую входили должностные лица Овидиопольской райгосадминистрации, а именно бывший начальник управления, действующий начальник отдела и главный специалист райгосадминистрации.

Следствие по факту деятельности группы вели сотрудники прокуратуры Одесской области совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в области и работниками Главного отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией управления Службы безопасности Украины в области.

"Для получения социальной помощи малообеспеченным семьям подозреваемые предлагали лицам, которые зарегистрированы и проживают на территории района, предоставить свои персональные данные для ее оформления. При этом законных оснований для получения материальной помощи эти граждане не имели. По преступной схеме "льготники" после получения государственной помощи должны были отдавать половину денег организатору преступной группировки", - рассказали в прокуратуре.

ОПГ действовала в течение нескольких лет, за которые ее участники необоснованно оформили социальные выплаты 17 лицам и присвоили около 1 млн грн. из государственного бюджета.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.