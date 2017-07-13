Испанский монарх надеется на взаимовыгодное решение между Великобританией и Испанией по Гибралтару

Король Испании Фелипе VI, выступая в среду перед британскими парламентариями, выразил надежду на то, что правительствам Испании и Великобритании удастся найти компромисс по приемлемому решению по Гибралтару с учетом перспектив выхода Великобритании из ЕС.

"Я привержен преодолению разногласий и особенно по Гибралтару и верю, что через диалог и необходимые усилия оба правительства будут в состоянии работать в соответствии с формулами, приемлемыми для всех заинтересованных сторон", - сказал он.

Испанский монарх также выступил с призывом к обоим правительствам продолжить работу для того, чтобы соглашение о выходе Великобритании из ЕС гарантировало бы "доверие и уверенность" сотням тысяч испанцев и британцев, живущих в этих двух странах, и что это соглашение сможет послужить "твердой основой" для двусторонних отношений.