События

01:02 13.07.2017

Полиция задержала ряженых "ветеранов АТО" возле здания ГПУ в Киеве

Сотрудники Национальной полиции Украины в среду задержали возле здания Генеральной прокуратуры Украины в Киеве группу мужчин, часть из которых были одеты в камуфляж, сообщает пресс-служба киевской полиции.

В ходе отработки оперативной информации о возможных провокациях, сотрудники полиции обратили внимание на группу странно ведущих себя мужчин, часть из котрых имела при себе большие хозяйственные сумки и некоторые на месте организованно переодевались в камуфляж.

Мужчины были задержаны и доставлены в Печерской отделение полиции с целью установления анкетных данных и мотивов нахождения возле здания ГПУ.

"Выяснилось, что большинство из них - уроженцы западных областей, которые прибыли в столицу в поисках работы. В своих объяснениях они указали, что возле железнодорожного вокзала к ним подошел мужчина и предложил за 400 гривен принять участие в акции. При этом они должны были надеть военную форму ВСУ и, изображая участников АТО, держать плакаты провокационного содержания", - говорится в сообщении на сайте киевской полиции.

По итогам общения с полицией и дачи объяснений, задержанные были отпущены.

Полиция работает над установлением лиц, причастных к организации проплаченной акции.

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