Гройсман обсудил с Домбровскисом перспективы сотрудничества Украины и ЕС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом, в ходе которой стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества Украины и ЕС.

"Встретился с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, который является большим другом Украины. Обсудили возможности углубления сотрудничества Украины и ЕС, в частности в энергетике, реализации инфраструктурных проектов, реформировании таможни", - написал В.Гройсман на своей странице в Фейсбук.

В свою очередь В.Домбровскис выразил одобрение деятельности правительства Украины на пути реформирования страны.

"Хвалю Владимира Гройсмана за его обязательство принести изменения в Украину, проведя реформы в секторе государственного управления, судебной, энергетической и банковской сферах", - написал В.Домбровскис на своей странице в Твиттер.