События

23:43 12.07.2017

Боевики повторно обстреляли Марьинку, горят несколько сооружений – СЦКК

Боевики незаконных вооруженных формирований (НВФ) временно оккупированных районов Донецкой области повторно обстреляли Марьинку, в результате обстрела загорелись несколько строительных сооружений, сообщает Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

"Около 21.00, в результате обстрела из крупнокалиберных пулеметов с позиций боевиков вблизи поселка Трудовское, загорелись несколько строительных сооружений по улице Тельманова. К счастью, никто из местных жителей не пострадал… На месте обстрела работает наблюдательный группа украинской стороны СЦКК. Информация о последствиях обстрелов уточняется", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба Антитеррористической операции в Фейсбук.

Как сообщалось, НВФ в среду вечером обстреляли из минометов частный сектор Марьинки Донецкой области, два дома разрушены, мирные жители не пострадали, сообщили в штабе АТО.

"Сегодня в вечернее время во время обстрела позиций сил АТО на приморском направлении под огонь российско-оккупационных войск попал частный сектор населенного пункта Марьинка. Противник применил мины калибра 82 мм. Российско-оккупационные войска вели огонь с временно неподконтрольной Украине территории", - сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

По предварительной информации, разрушениям подверглись два частных дома по ул.Прокофьева.

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Интерфакс-Украина
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