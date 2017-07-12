Боевики обстреляли частный сектор Марьинки, разрушены два дома

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) в среду вечером обстреляли из минометов частный сектор Марьинки Донецкой области, два дома разрушены, мирные жители не пострадали, сообщили в штабе АТО.

"Сегодня в вечернее время во время обстрела позиций сил АТО на приморском направлении под огонь российско-оккупационных войск попал частный сектор населенного пункта Марьинка. Противник применил мины калибра 82 мм. Российско-оккупационные войска вели огонь с временно неподконтрольной Украине территории", - сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

По предварительной информации, разрушениям подверглись два частных дома по ул.Прокофьева.

"К счастью, ни один из местных жителей в результате вражеского обстрела не пострадал. Сейчас представители СЦКК и местного отдела полиции устанавливают характер разрушений и повреждений, составляя соответствующие акты", - сказано в сообщении.