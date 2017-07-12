События

20:48 12.07.2017

Боевики в среду обстреливали позиции ВСУ на Донбассе из танков, 82-мм минометов и вооружения БМП – штаб АТО

С начала суток среды зафиксировано 7 обстрелов украинских позиций в зоне антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях со стороны незаконных вооруженных формирований, в том числе из запрещенных минскими соглашениями видов вооружения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Горячее всего было на донецком направлении. Так около 5 утра, вблизи Луганского, противник совершил 12 выстрелов из танка. Также ночью, преступники из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия обстреливали наши опорные пункты на шахте Бутовка и в Верхнеторецком… Кроме того из минометов калибра 82 миллиметра и вооружения БМП преступники открывали огонь по Троицкому", - говорится в сводке по состоянию на 18.00 среды, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук.

При этом в штабе АТО напомнили также, что около 6.00 в результате обстрела боевиков из вооружения БМП в районе поселка Зайцево получил тяжелые ранения и позже умер в больнице военнослужащих ВСУ.

В информации отмечается, что на луганском направлении под обстрел боевиков попали позиции ВСУ в Крымском, а на мариупольском направлении члены бандформирований били по Водяному.

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Интерфакс-Украина
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