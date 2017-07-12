ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Меджлиса крымских татар из-за запрета его деятельности Россией

Правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) Иван Лищина проинформировал, что ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Меджлиса крымскотатарского народа в связи с включением его российскими властями в список экстремистских организаций и запретом его деятельности.

"К рассмотрению принял, но еще не коммуницировал", - сказал правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ журналистам в среду в Киеве.

По словам И.Лищины, Министерство юстиции Украины может присоединится к рассмотрению иска после коммуникации.

Как сообщалось, Меджлис крымскотатарского народа 29 марта подал жалобу в ЕСПЧ в связи с тем, что российские власти включили его в список экстремистских организаций и запретили его деятельность.

При этом первый заместитель министра юстиции Украины Наталья Севостьянова сообщила, что Минюст Украины вступит в это дело в качестве третьей стороны после принятия жалобы к рассмотрению по существу. "В большой жалобе (первой жалобе Украины к РФ в ЕСПЧ, приемлемость которой подтверждена судом – ИФ) у нас есть информация и по Меджлису. Что касается вступления Минюста в процесс по отдельной жалобе Меджлиса, то это будет сделано позже, когда жалоба будет непосредственно принята к рассмотрению, тогда мы можем подавать со своей стороны материалы", - сказала Н.Севостьянова агентству "Интерфакс-Украина" 8 июня.