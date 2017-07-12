Украина на втором месте в ЕСПЧ по количеству рассматриваемых дел

Украина занимает второе место по количеству дел, которые находятся на рассмотрении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), констатировал правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Украина занимает второе место по количеству дел, которые находятся на рассмотрении ЕСПЧ. Их количество составляет 18,7 тыс.", - сказал он во время слушаний в комитете Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики и правосудия в среду в Киеве.

И.Лищина уточнил, что в 2016 году было выплачено по решениям против Украины в ЕСПЧ 139 млн. грн., в 2017 году предусмотрено на такие выплаты 625 млн. грн.

По его словам, основными проблемами, которые приводят к констатации ЕСПЧ нарушений Украиной прав Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод, являются невыполнение или длительное исполнение решений национальных судов, чрезмерная длительность судопроизводства в гражданских и уголовных делах, жестокое обращение с лицами, пребывающими под контролем государства (в местах досудебного содержания под стражей или в исполнения наказаний), неефективность расследования правоохранительными органами жалоб на жестокое обращение представителей госорганов, в частности, в местах досудебного содержания под стражей или в местах исполнения наказаний.

Кроме этого, добавил И.Лищина, причинами вынесения таких решений ЕСПЧ также являются ненадлежащие материально-бытовые условия содержания лиц в местах досудебного содержания под стражей или в местах исполнения наказаний, а также не предоставление указанным лицам надлежащей медицинской помощи, изъяны законодательства и судебной практики, которые приводят к содержанию лица под стражей без надлежащего законного основания, изъянов судебной практики, которые приводят к нарушениям права личности на справедливое судебное разбирательство.

Правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ констатировал наличие серьезной проблемы по невыполнению Украиной судебных решений.

"В соответствии с той информацией, которая у нас есть, на рассмотрении в Европейском суде находится 12 тыс. дел по невыполнению судебных решений. Нам было коммуницировано 8 тыс. дел, мы их обрабатываем. Нами обработано 4 тыс. и мы продолжаем работать в этом направлении", - рассказал он.