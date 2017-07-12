Таможенная служба нью-йоркского аэропорта обнаружила посылку с пятью живыми королевскими кобрами
Таможенная служба международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке обнаружила посылку с пятью живыми королевскими кобрами, а также тремя гекконами, сообщили в среду местные СМИ.
Посылку с животными обнаружили во время осмотра почтового отделения аэропорта, куда она прибыла из Гонконга.
Змей и гекконов передали в службу охраны рыбных ресурсов и диких животных США.
Королевские кобры являются самым крупным видом ядовитых змей. Они могут достигать длины почти в шесть метров.