События

17:27 12.07.2017

Таможенная служба нью-йоркского аэропорта обнаружила посылку с пятью живыми королевскими кобрами

Таможенная служба международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке обнаружила посылку с пятью живыми королевскими кобрами, а также тремя гекконами, сообщили в среду местные СМИ.

Посылку с животными обнаружили во время осмотра почтового отделения аэропорта, куда она прибыла из Гонконга.

Змей и гекконов передали в службу охраны рыбных ресурсов и диких животных США.

Королевские кобры являются самым крупным видом ядовитых змей. Они могут достигать длины почти в шесть метров.

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Интерфакс-Украина
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