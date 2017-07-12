События

17:05 12.07.2017

Правоохранители изъяли подлежащие контрабанде комплектующие к военным вертолетам и самолетам

В ходе спецоперации, проведенной Генпрокуратурой Украины совместно с СБУ, из незаконного оборота были изъяты 38 единиц авиазапчастей и комплектующих к военным вертолетам и самолетам на общую сумму около 50 млн грн.

В обнародованном в среду днем на сайте Генпрокуратуры сообщении отмечается, что спецоперация проводилась в рамках уголовного производства. По ее результатам правоохранители изъяли 18 двигателей к военным вертолетам Ми-8т, Ми-24 и самолетам ИЛ-76, АН-26, АН-12 на общую сумму около 50 млн грн.

"По версии следствия, указанная продукция военного назначения подлежала незаконному экспорту в страны Ближнего Востока и Африки", - говорится в информации.

В настоящее время следователи и оперативные сотрудники устанавливают происхождение этих комплектующих, а также круг лиц, причастных к хищению военной авиатехники с воинских частей и режимных государственных предприятий.

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Интерфакс-Украина
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