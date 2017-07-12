Три мусорные свалки горели в разных областях Украины во вторник

Три факта возгорания мусора на обустроенных и самовольно организованных свалках зафиксированы в течение суток 11 июля 2017 года на территории Украины, сообщается на официальном сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Одно из возгораний произошло на полигоне твердых бытовых отходов Чигиринского городского совета Черкасской области в с.Тарасо-Григорьевка Чигиринского района в 4:50. "Огонь, который успел распространиться на площади 0,6 га, удалось ликвидировать и не допустить его распространения на большую часть полигона. Всего к тушениию были привлечены 10 человек и 4 единицы пожарной и приспособленной для этого техники. Окончательно ликвидировать пожар спасателям удалось только в 14:40", - говорится в сообщении.

Вечером того же дня, в 20:15, спасателям поступило сообщение о возгорании на свалке в г.Марковка Луганской области. "Спасатели,… прибывшие по вызову, установили, что горит мусор на открытой территории площадью 0,5 га. Силами спасателей пожар был локализован в 20:57 и ликвидирован в 21:25. К ликвидации пожара привлекались 7 спасателей и 2 единицы техники", - сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, в 11:40 вторника в Службу спасения "101" поступила информация о возгорании мусора на площади 700 кв. м в г.Гайворон Кировоградской области.

Таким образом, 11 июля пожарами были охвачены свалки мусора общей площадью 11 тыс 700 кв м, к тушению были привлечены 17 человек и 6 единиц пожарной и приспособленной техники. Причины возникновения возгораний устанавливаются.

Как сообщалось, 5 июля произошло возгорание на мусорной свалке возле с.Коржи Барышевского района Киевской области.